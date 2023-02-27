1 марта в Новосибирске протестируют работу сирен

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1 марта в Новосибирске проверят готовность системы оповещения населения.
В среду, 1 марта, в Новосибирске проверят системы оповещения населения. Тестовый запуск сирен и трансляций сигнала гражданской обороны начнётся в 10:40. Об этом сообщили в правительстве региона.
«В соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения», — сообщает пресс-служба губернатора.
Кроме сирен во всех населенных пунктах региона в 10:40 прервутся трансляции телевизионных передач. Вместо них сигнал на телеканалах заменится сигналом гражданской обороны.
Жителям и гостям региона рекомендуют не предпринимать никаких особых действий в связи с сиренами: тестовый сигнал не требует обратной связи или особых реакций.
Напомним, предыдущая сирена в Новосибирске сработала ночью 2 октября 2022 года. Точную причину жителям города не сообщили, но никаких последствий у инцидента не было. До этого сигнал тревоги сработал после выброса аммиака на хладокомбинате.
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