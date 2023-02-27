Андрей Травников обозначил задачи по подготовке региона к прохождению паводка

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Губернатор Андрей Травников провёл традиционное оперативное совещание с членами Правительства региона и руководителями муниципальных образований. По поручению главы области в регионе усилена работа по подготовке к прохождению паводкового периода 2023 года.

Глава региона отметил, что определение оптимального графика работы Новосибирского гидроузла и контроль за его соблюдением — это основное мероприятие по предотвращению подтопления в Новосибирске.

«Вторая задача, которая касается всех глав муниципалитетов — на территории Новосибирской области много малых рек, которые очень часто преподносят нам сюрпризы. Иногда они ведут себя очень непредсказуемо, вызывают подтопление населенных пунктов, прерывают движение автомобильного транспорта, снабжение населенных пунктов продуктами питания. Необходимо оценить все риски, спрогнозировать поведение подобных водных объектов, своевременно выполнить все превентивные мероприятия», — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор также поручил министерству транспорта оценить обстановку, своевременно подготовить материалы, силы и средства для пропуска паводковых вод.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин выступил с докладом о подготовке Новосибирской области к безаварийному пропуску весеннего паводка 2023 года.

Согласно данным Гидрометцентра, в осенне-зимнем сезоне 2022–2023 гг. осадков выпало немного больше нормы, глубина промерзания почвы превысила средние многолетние значения. Запасы воды в снежном покрове в среднем по рекам Новосибирской области составили 108% от нормы, наименьшие запасы на реке Карасук — 70%, максимальные на реке Омь — 125%.

Главная угроза подтоплений имеет заторное происхождение, при превышении критических отметок уровней воды на реках Бакса, Бердь, Иня, Карасук.

Регион готов к паводкоопасному сезону 2023 года: министерство природных ресурсов и экологии создало межведомственную комиссию по проверке готовности муниципальных образований и организаций к безаварийному пропуску паводковых вод.

В соответствии с планом проверок муниципальных образований, до 24 марта 2023 года запланировано предпаводковое обследование 15 гидротехнических сооружений на территории 12 муниципалитетов.

В соответствии с распоряжением Губернатора, в целях безаварийного пропуска паводковых вод органам местного самоуправления до 1 марта 2023 года рекомендовано провести предпаводковые мероприятия, в том числе, актуализировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, подготовить гидротехнические сооружения.

Прогноз весенне-летнего половодья на территории Новосибирской области будет подготовлен до 20 марта 2023 года после получения фонового прогноза от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Итоговый акт о готовности Новосибирской области к прохождению паводкового периода 2023 года будет передан Губернатору до 1 апреля 2023 года.