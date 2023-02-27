Бастрыкин потребовал доложить о смерти ребёнка в роддоме Новосибирска

Фото: СКР

Глава СКР поручил доложить о проверке по факту смерти новорождённого в новосибирском роддоме.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти новорожденного в новосибирском роддоме. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по факту смерти младенца в местном роддоме. Ребёнок родился живым, а смерть могла наступить после того, как ему перерезали пуповину, предполагают следователи.

Следователи назначили экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Новорождённый ребёнок умер в одном из роддомов в Первомайском районе Новосибирска. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщило издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предварительно, младенец скончался после родов — их провели при помощи кесарева сечения. Данных о причинах смерти новорождённого нет, анализы не дали точного результата.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в июне 2022 года в родильном доме города Новосибирска у пациентки отделения произошла внутриутробная гибель плода.