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Бердск простится с 57-летним ветераном Афганской и Чеченских войн Игорем Зубом

Фото Бердск простится с 57-летним ветераном Афганской и Чеченских войн Игорем Зубом
Фото Бердск простится с 57-летним ветераном Афганской и Чеченских войн Игорем Зубом

Бердске городское отделение ветеранов войны в Афганистане

Воин-интернационалист, кавалер Ордена мужества, скончался в Бердске от инфаркта.

1 марта Бердск простится с ветераном локальных конфликтов, воином-интернационалистом и кавалером Ордена Мужества Игорем Зубом.

Он прошел Афганистан, воевал сапером ВДВ в провинции Кабул, а также принимал участие в трех чеченских кампаниях. Игорь Николаевич Зуб уроженец г. Обь Новосибирской области, но большую часть жизни прожил в Бердске.

Прощание с Игорем Зубом состоится 1 марта в 14 часов в траурном зале мемориальной компании «Ветеран»: Бердск, ул. Солнечная, 11/1.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области проживает более 23 000 ветеранов боевых действий, около 4000 из них- воины-афганцы.

 

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