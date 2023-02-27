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Безумный март 2023: календарь магнитных бурь в марте, самые опасные дни для гипертоников

Фото Безумный март 2023: календарь магнитных бурь в марте, самые опасные дни для гипертоников
Фото Безумный март 2023: календарь магнитных бурь в марте, самые опасные дни для гипертоников

Pixabay.com

Самочувствие «по погоде» — так отвечают на вопрос многие метеозависимые люди, в основной массе которых гипертоники и сердечники. Магнитные бури в марте 2023 года подкинут им немало сложных дней.

Расширенный прогноз погоды

Прогрессивные российские синоптики, уважающие себя и своих читателей, наряду с ежедневным прогнозом погоды, размещают также информацию о солнечной активности по дням. Уберечь здоровье россиян от воздействий солнечных вспышек такая информация, к сожалению, не может, но предупредить людей о приближении сложных дней вполне способна. Медики рекомендуют таким предупреждённым, а значит вооружённым россиянам держать при себе лекарственные препараты, прописанные лечащим врачом и снизить любую активность до минимума.

Отметим, что метеозависимость может развиваться с возрастом. Чаще всего ею страдают люди за 50. Чтобы минимизировать негативное воздействие магнитной бури на организм, рекомендуется следить за прогнозами магнитных бурь на март 2023 года и будь готовыми к ним.

Фото Безумный март 2023: календарь магнитных бурь в марте, самые опасные дни для гипертоников 2

Затяжные солнечные последствия

По сообщению экспертов Лаборатории Солнечной астрономии Российской Академии наук, новая экстремально сильная вспышка произошла на Солнце в конце февраля текущего года. Согласно текущим данным, вспышка является крупнейшей как минимум с апреля 2022 года, когда последний раз было зарегистрировано событие сравнимой интенсивности. Точный балл вспышки уточняется. На данный момент она классифицирована как X2.2, то есть относится к высшему классу «Х». По словам специалистов Лаборатории, местоположение вспышки было удалено от линии Солнце-Земля, но она, судя по всему, краем ударит по нашей планете в марте 2023 года. Предварительно ожидаются магнитные бури средней силы, то есть уровня 2 по 5-балльной шкале.

Расписание геобурь по дням

5 марта, воскресенье — первые волнения в магнитосфере Земли силой до 2-х баллов;

6 марта, понедельник — магнитная буря G1 (сила до 3-х баллов);

7 марта, вторник — возмущения в магнитосфере Земли силой до 3-х баллов;

19 марта, воскресенье – магнитная буря класса G1.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уверяют, что такие бури не считаются очень сильными. Однако они могут негативно отразиться на здоровье метеочувствительных граждан, вызвать колебания в энергосистемах и оказать воздействие на работу спутников.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

Новосибирск
Солнце
расписание
магнитные бури
прогноз погоды
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