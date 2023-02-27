Герои набирают высоту: талантливых детей наградили в Новосибирске

Фото: Виталий Иванин

Шестая церемония награждения детей – участников Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» состоялась в Новосибирске; мероприятие проходило под лозунгом «Набираем высоту!».

24 февраля в Камерный зал Новосибирской филармонии едва вместил гостей, пришедших на традиционную, уже шестую по счёту торжественную церемонию награждения талантливых детей из области спорта, культуры, науки, образования – участников Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!». В фойе их развлекали ростовые куклы – талисман проекта лигр и белый медведь. На фоне масштабной интерактивной фотозоны одновременно фотографировались сразу по несколько коллективов. А тон празднику бойкими популярными композициями задавал музыкальный ансамбль.

Новосибирску есть кем гордиться: более двухсот ребят в 2022 году достигли наивысших результатов на всероссийском и международном уровнях, они стали победителями Первенств России, победителями и призёрами первенств мира, Европы, лауреатами Дельфийских игр, победителями научных конкурсов и олимпиад.

- Дорогого стоит, что проект «Герои с нашего двора!» зародился именно на Новосибирской земле и сегодня славит её на всю страну. Его громадная значимость в том, что он привлекает внимание широкой детской общественности к тому, что если ты занимаешься спортом, наукой, культурой, если ты успешен в этих делах, то на тебя обратят внимание, на тебя будут равняться. А это как раз и есть настоящая популяризация здорового образа жизни, образования и развития. Проект «Герои с нашего двора!» сфокусирован на этой задаче и постоянно рассказывает всем нам о талантливых детях нашей страны. В этом и есть его безусловная важность, — отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Его мысль дополнил автор проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов. Он рассказал, что за пять лет работы проекта в одной только Новосибирской области на 32% выросла посещаемость детских спортивных секций. Сегодня он представлен в 31 регионе России и охватывает более 25 млн человек, а с 2017 года его участниками стали свыше 20 000 детей из самых разных сфер. Проект продолжает расти, поэтому лозунгом мероприятия стало яркое «Набираем высоту!».

- В этот раз особое внимание мы уделили школьникам-разработчикам инновационных продуктов, компьютерных программ, изобретателям приспособлений и устройств, которые принесут пользу людям и обществу. Все мы очень хотим, чтобы по достижению зрелого возраста они остались работать дома на благо нашей Родины. Поэтому так важно, чтобы они чувствовали искреннюю поддержку уже сегодня. А мы, в свою очередь, поможем расправиться крыльям наших талантливых ребят в полную силу, ведь сейчас это как никогда нужно нашей стране, — подчеркнул Александр Борматов.

Талантливых новосибирских детей награждали прославленные Олимпийские чемпионы, деятели культуры, науки и образования, руководители от исполнительной власти. Они вручили юным новосибирцам серебряные знаки отличия проекта «Герои с нашего двора!» за 2022 год, ценные и полезные подарки.

- Проект «Герои с нашего двора!» делает большое, общее дело для всех нас. Год от года мы видим, как он растёт, развивается, скольких детей он вдохновляет на достижение выдающихся результатов. У тех, кто попал в проект, жизнь поменялась в лучшую сторону. Поэтому желаю всем его организаторам и участникам обязательно продолжать двигаться вперёд. И посмотрите, сколько нас здесь собралось! Давайте на следующий год встретимся в зале побольше, — подбодрил всех Олимпийский чемпион Евгений Подгорный.

В программе торжественного мероприятия прошёл праздничный концерт с вокальными, танцевальными и спортивными номерами. Сюрпризом даже для самих организаторов стал импровизированный батл, который устроил ведущий между ансамблем народного танца «Сибирские узоры» и эстрадным центром «Апельсин». Когда оба коллектива выстроились в полном составе на награждение, он предложил их лидерам показать свои лучшие умения один на один. К чести ребят, они не растерялись и выдали зажигательный танцевальный экспромт.

В ходе концерта переполненный зал несколько раз вставал. Аплодисментами приветствовали выход на сцену кадетов из донецкого Кадетского корпуса им. А. В. Захарченко. Особо трогательным было единодушное исполнение песни «Встанем» вместе с участницей проекта «Герои с нашего двора!» Кариной Кузнецовой. Торжественное мероприятие завершилось ставшим уже традиционным дружным троекратным «Мы – семья!».