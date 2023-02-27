Губернатор НСО Травников поручил главам районов подготовиться к паводкам до 1 марта

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Новосибирская область готовится к весенним паводкам, главам районов дали поручения.

Главы районов Новосибирской области должны провести предпаводковые мероприятия до 1 марта. Такое решение в понедельник, 27 февраля, озвучил губернатор Андрей Травников, передаёт пресс-служба правительства. Среди мероприятий — актуализация планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и подготовка гидротехнических сооружений.

«План проверок муниципальных образований согласован с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области и утверждён министерством. В соответствии с планом, до 24 марта 2023 года запланировано предпаводковое обследование 15 гидротехнических сооружений на территории 12 муниципалитетов», — уточнили в правительстве.

В свою очередь руководитель регионального минприроды Евгений Шестернин сообщил, что все гидротехнические сооружения готовы к паводку. Ведется ежедневный мониторинг гидрологической ситуации. В этом году в зону подтопления могут попасть 13 населенных пунктов Новосибирской области. В худшем случае в воде могут оказаться 3,4 тыс. домовладений, 9 автомобильных мостов и 48 участков автодорог.