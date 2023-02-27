Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Крупный банк в январе нарастил выдачу кредитов наличными более чем в 1,5 раза

Фото Крупный банк в январе нарастил выдачу кредитов наличными более чем в 1,5 раза
Фото Крупный банк в январе нарастил выдачу кредитов наличными более чем в 1,5 раза

Фото: Густаво Зырянов

В январе 2023 года объем выдач потребительских кредитов в банке «Открытие» увеличился на 55% год к году. Каждый третий кредит клиенты банка оформляли дистанционно.

За год число кредитов, оформленных без посещения офиса банка — в мобильном приложении и интернет-банке — увеличилось в три раза. Доля таких кредитов достигла трети от общего количества выданных.

Это связано, в том числе, с возрастом клиентов. В январе 2023 года по сравнению с январем 2022-го в банке стали чаще брать кредиты наличными молодые россияне в возрасте до 35 лет — их доля в выдачах увеличилась до 31%.

Самой популярной целью оформления кредита наличными остается ремонт. Однако сразу на 10 процентных пунктов, до 36%, выросла за год доля кредитов на рефинансирование прежних займов. На третьем месте среди основных целей потребительского кредитования — покупка автомобиля.

В топ-3 городов по количеству оформленных кредитов наличными по-прежнему входят Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Банк предлагает одни из самых выгодных условий на рынке по кредиту наличными. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет.

Подробнее ознакомиться с условиями и оформить потребительский кредит в банке можно на официальном сайте.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12178
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10553
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10224
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9511
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9062
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7467
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
7002
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами