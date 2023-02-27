Новосибирский ВК «Локомотив» обыграл нижегородский «АСК» со счетом 3:1

Фото: ВК «Локомотив»

Матч «Локомотива» с «АСК» завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Новосибирска.

В субботу, 25 февраля, в Нижнем Новгороде состоялся волейбольный матч между командами «Локомотив» (Новосибирск) и «АСК» (Нижний Новгород). Сибиряки выиграли со счетом 3:1 (25:20, 22:25, 25:16, 25:18).

Матч прошел в рамках 25 тура PARI Суперлиги 2023.

Новосибирская команда под руководством Пламена Константинова начала матч с канадским доигровщиком Джоном Гордоном Перрином. Легионер присоединился к клубу на прошлой неделе и сразу стал вторым по эффективности в матче, набрав 17 очков. Самым эффективным игроком матча был диагональный Илья Казаченков (26 очков), третье место занимает связующий Константин Абаев (10 очков).

Хозяева арены допускали регулярные ошибки и смогли собраться только во втором сете, но в третьем и четвертом игроки «Локомотива» были эффективнее и не позволили «АСК» вернуться в игру.

Победа в мачте стала шестой подряд для команды из Новосибирска.

Ближайшие домашние матчи «Локомотива» состоятся 4, 15 и 24 марта. Билеты уже сейчас можно купить на сайте клуба. Также на эти три матча доступен мини-абонемент.