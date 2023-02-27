Появились подробности задержания подростков из "ЧВК Редан" в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из паблика АСТ-54 в "ВК"

В Новосибирске очевидцы рассказали подробности задержания подростков из молодежной субкультуры "ЧВК Редан" в ТЦ "Галерея" 27 февраля.

Массовые задержания подростков прошли в Новосибирске в воскресенье, 27 февраля. Задержанные, предположительно, имеют отношение к субкультуре "ЧВК Редан". Отличительной чертой "редановцев" являются длинные волосы, черно-белые шарфы и черные футболки с изображением паука и цифры 4 на спине.

Задержание молодежи в масках происходило в торговом центре "Галерея". Со слов очевидцев, подростки не успели собраться, так как стражи порядка вовремя нагрянули в ТЦ. Части молодых людей успела убежать.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, несовершеннолетние были доставлены в отделы полиции.

«С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона», — уточнили в полиции.

Ранее аналогичные вылазки подростки совершали в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл» в Москве. Похожие акции проходили с 24 февраля.