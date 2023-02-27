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С 1 марта начнётся фотоконкурс «Главный котик Новосибирска – 2023»

Фото С 1 марта начнётся фотоконкурс «Главный котик Новосибирска – 2023»
Фото С 1 марта начнётся фотоконкурс «Главный котик Новосибирска – 2023»

Фото Сиб.фм

С 1 марта по 31 мая Сиб.фм проводит фотоконкурс «Главный котик Новосибирска – 2023».

В среду, 1 марта, на Сиб.фм начнётся конкурс фотографий «Главный котик Новосибирска – 2023». Главный приз — годовой запас корма CATLAND от ЗАО«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно будет загрузить на сайт фото вашего любимого котика или кошки, рассказать о питомце и ждать лайков.

Конкурс будет проходить на еженедельной основе. С 1 марта по 31 мая каждую неделю читатели будут выбирать победителя, а затем победители еженедельных состязаний сойдутся в итоговой битве. Кому читатели Сиб.фм отдадут больше лайков, тот и получит запас корма Catland на год.

В прошлом году победителем фотоконкурса стал кот Тимоша. Он завоевал любовь читателей своим обаятельным хитрым взглядом и способностью оставаться очаровательным милашкой в доме и хищником на улице.

Что станет секретным оружием котиков в борьбе за лайки в 2023 году — возможно, знаете именно вы. Не пропустите начало конкурса уже в среду, 1 марта, на Сиб.фм.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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