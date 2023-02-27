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Самый страшный день 2023 года: пророк-математик Сидик Афган предсказал будущее Зеленского

Фото Самый страшный день 2023 года: пророк-математик Сидик Афган предсказал будущее Зеленского
Фото Самый страшный день 2023 года: пророк-математик Сидик Афган предсказал будущее Зеленского

Pixabay.com

Предсказавший в свое время землетрясение в Турции математик и пророк Сидик Афган посоветовал Зеленскому держаться подальше от американцев.

Ближайшее будущее Зеленского

Безапелляционные расчёты Сидика, отличающиеся упрямой математической точностью, позволили ему сделать неутешительные выводы о ближайшем будущем президента Украины. По мнению современного пророка, Зеленского ждёт «скорое свержение и мрачное будущее, если он продолжит слушать США». Причём формула расчёта показала, что Владимир «может лишиться своего поста уже ближе к лету 2023 года».

Более того, учёный опасается и за жизнь президента Незалежной: «Жизнь украинского лидера может оборваться из-за необдуманных действий и противоречивых поступков», предупредил он. Сочетание точной науки и менее объяснимой мистики позволили Сидику предположить: «Не исключено, что Зеленского «свергнут» его хозяева — ЦРУ».

Фото Самый страшный день 2023 года: пророк-математик Сидик Афган предсказал будущее Зеленского 2

Финал Спецоперации

На этот счёт у математика стойкое убеждение – Россия одержит верх в этом конфликте, но Третьей Мировой войны при этом не случится, как бы ни старалась некоторые страны разжечь её.

Однако ученый уверен, что 2023 год будет очень неспокойным и опасным (хуже ушедшего 2022 и грядущего 2024). По его расчётам, 17 июля 2023 года станет самым страшным днём, когда «произойдет усиление ядерного шантажа и появятся новые проблемы с болезнями, которые плохо скажутся на всём мире».

Россия и США

Касаясь темы противостояния двух мировых сверхдержав, Сидик заверил, что в 2023 году на фоне частичного распада Штатов (доллар потерпит крах на мировом валютном рынке, а часть штатов потребует самостоятельности), наша страна испытает небывалый экономический подъём. Сознание россиян также подвергнется трансформации в силу глобального пересмотра ценностей и новой расстановки приоритетов.

Позитивный настрой

Спасение мирового порядка Сидик Афган видит в объединении всех учёных: «Уже в 2023 году великие умы соберутся вместе и найдут путь остановить страшные события и спасти мир. Когда мы тратим деньги, их запас истощается. От трат увеличиваются лишь две вещи: доброта и наука. Чем больше доброты по отношению к другим мы тратим, чем больше научных знаний мы тратим и приобретаем, тем больше доброты и знаний появляется на планете!», уверен математик.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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