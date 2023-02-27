Секс и алкоголь во время Великого Поста 2023: священник назвал главный грех для верующих

Pixabay.com

Православные россияне с понедельника вступили в самый строгий и длительный пост церковного календаря. На пути очищения души и тела их ждут непростые испытания в виде физических и моральных ограничений.

Священнослужители всех рангов в период Великого поста напомнили верующим об основных запретах и пояснили для начинающих, как отличить послабление от греха. Если с питанием более-менее понятно, то как быть с интимной жизнью. Этот вопрос, чаще всего, волнует молодых россиян, желающих выдержать семинедельный пост до конца.

Оговорка для мирян

Сразу оговоримся, что самой сложной считается последняя неделя поста. Её называют Страстной седмицей. Доскональное следование церковному уставу требуется только от священнослужителей и монахов, пояснил протоирей Владимир Головин из города Болгар, что в Республике Татарстан.

По его словам, послабления в правилах рекомендованы детям до 14 лет, беременным женщинам, болеющим, представителям тяжелых физических профессий, а также тем, кто планирует поститься впервые.

Церковный Устав о принципах питания в пост

· наиболее строгие ограничения – в Первую и Страстную седмицу;

· употреблять в пищу мясо и птицу запрещено;

· в будние дни разрешен один прием пищи, а в выходные – два;

· понедельник, среда и пятница – разрешается холодная пища без масла;

· вторник и четверг – разрешена горячая пища без масла;

· можно разбавлять рацион небольшим количеством растительного масла и вина по выходным;

· в последний день перед Пасхой не едят.

Как видим, даже устав допускает частичные послабления для мирян в виде бокала вина по выходным.

Винная оговорка

Если углубиться в историю, то можно легко обнаружить факт – ритуал принятия вина в церковные праздники и посты, пришедший в нашу культуру из Сирии и Византии, допускает употребление разбавленного алкоголя. Однако россияне не придерживаются этого правила (кстати, современные диетологи настоятельно рекомендуют разбавление сладких вин простой водой для снижения колоража). По этой причине священнослужители и запрещают вино в пост. Разрешение получить, конечно, можно, но при условии употребления вина по всем историческим правилам, то есть в разбавленном виде.

Разрешенными днями для употребления вина на Великий пост 2023 года будут:

по субботам – 11, 18, 25 марта и 1, 8 апреля;

по воскресеньям – 12, 19, 26 марта и 2, 9 апреля.

Интимные ограничения

В полном историческом (Библейском) понимании Великий пост подразумевает воздержание от близости даже для пар, находящихся в браке. Однако и в этом вопросе, подобно винному, есть оговорки.

По словам протоирея Головина, полное воздержание от интимной близости в паре должно быть достигнуто лишь при соблюдении трёх условий.

1. Обоюдное и свободное согласие обоих супругов.

2. Осознание цели воздержания, как времени для молитвы.

3. Время воздержания заранее оговаривается супругами, ведь Великий пост очень продолжительный.

Главный подвиг – это любовь, а не количество интимной близости: «Научиться в семье, в первую очередь, уступать своей второй половине и при этом испытывать счастье от победы над своей гордостью. Это ценнее в глазах Всевышнего, чем воздержание от близости», отметил протоирей.