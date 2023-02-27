Широкую Масленицу отпраздновали жители Ленинского района

Масленица, как известно, длится семь дней. Она заканчивается в последнее воскресенье февраля, называемое Прощёным, обозначая наступление Великого Поста. В Ленинском районе Новосибирска праздник отметили с размахом.

26 февраля в Ленинском районе прошло тематическое мероприятие «Гуляй, душа Масленица!» Жители смогли поучаствовать в народных гуляниях. Они соревновались в перетягивании каната, беге в мешках и на лыжах, водили хороводы. Дух азарта придавал дополнительный стимул в состязаниях. Особенно активно участвовали в этом юные сибиряки.

Поддержать атмосферу праздника и создать национальный колорит помогли талантливые местные коллективы. Их номера с народными песнями и танцами зажгли в глазах смотрящих неподдельный огонёк интереса. Выступления сопровождались аплодисментами и радостными криками зрителей. Артистичные ведущие общались с публикой, чтобы поддерживать их заинтересованность.

Творчески подошли артисты и к выбору костюмов: яркие народные сарафаны с фартуками, мужские рубашки-косоворотки и картузы добавили празднеству визуального своеобразия. Головы девушек украшали разноцветные платки и кокошники, мужчины отдали предпочтение колпакам петрушек и скоморохов с колокольчиками. Также в на площади перед Домом культуры организовали своеобразные торговые ряды с изделиями ручной работы. Посмотришь направо — притаился домовёнок, на вид точь-в-точь персонаж небезызвестного мультика, налево — удивят красотой искусные зимние пейзажи на холстах.

Порадовали жителей и угощения, которые уже стали своеобразным символом гуляния. Очередь за блинами, выпечкой и сладостями подтвердила, что они пришлись всем по вкусу. Запах, знакомый каждому с детства, вызвал у участников ассоциации с родным домом. Кофе и горячий чай из настоящего большого самовара не позволили жителям замерзнуть на улице.

Мероприятие организовали при поддержке администрации Ленинского района и депутатского корпуса. Депутат Совета Депутатов Кирилл Покровский поздравил жителей с праздником:

«Дорогие сибиряки, ежегодно мы отмечаем старинный русский праздник — Масленицу!Масленица всегда ассоциируется с наступлением долгожданной весны. Несмотря наморозный денек, солнце светит уже по-весеннему тепло. Пусть его лучи согревают Ваши сердца и светлые дома. Давайте беречь друг друга, любить и уважать. Благополучия и добра Вам и Вашим семьям!»

Завершилось гуляние сжиганием ряженого чучела. Огонь обозначил возрождение солнца и смену зимнего сезона — приход красавицы Весны.