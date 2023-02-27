Сколько дней отдыхаем на 8 Марта 2023 года - график от Минтруда

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Российским труженицам в марте текущего года повезло чуть меньше, чем Защитникам Отечества, которые праздновали свой брутальный праздник целых четыре дня. Зато первый весенний месяц стал самым выгодным для отпуска, уверяют эксперты Минтруда РФ.

Март 2023 года подарит не только разорвёт пополам вторую рабочую неделю, но и предоставит работающим жителям нашей страны девять выходных дней. Они придутся на: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа месяца.

Перенос каких-либо выходных в первый весенний месяц Производственным календарём не предусмотрен, поэтому на празднование Международного женского дня отводится один день – 8 марта 2023 года. В Трудовом кодексе закреплено, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, то отдых переносится. Так как в 2023 году 8 марта выпадает на среду, это правило применяться не должно. Зато, согласно действующему Трудовому законодательству, предпраздничный день, вторник, 7 марта 2023 года будет сокращен на один час.

Срочно в отпуск!

Сотрудники кадровых агентств и эксперты Минтруда единодушно уверяют, что март 2023 года – самый выгодный отпускной период. В нём 22 дня рабочих дня (на один день больше будет только в августе). В такой месяц отличное работает принцип — чем больше рабочих дней, тем больше денег можно получить за отпуск. По мнению специалистов, чтобы получить максимальную финансовую выгоду, лучше не дробить отпуск или делать это минимально.

Напомним, в России женский день впервые отметили 2 марта в 1913 году, а в 1914-м его перенесли на 8-е число. Официальным праздником в РФ 8 марта стало в 1965 году. Согласно статье 112 Трудового кодекса этот день является выходным.

Варианты подарков

Согласно статистике, самым распространённым подарком к 8-му Марта является традиционный набор «цветы+конфеты». Если вы хотите отойти от традиций, то вам пригодится список самых желанных подарков, по мнению российских женщин:

· подставки или чехлы для телефона,

· увлажнители воздуха,

· зонты,

· электрические ланч-боксы с подогревом,

· кошельки или ключницы,

· приятное времяпрепровождение: сертификат на массаж, билеты в театр, картину по номерам, гидромассажную ванночку;

· сладкий букет,

· блокноты,

· книги или мягкую игрушку,

· пижамы,

· косметические зеркала с подсветкой,

· кофеварки,

· вазы для цветов,

· внешние аккумуляторы.