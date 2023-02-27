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Тело пожилой женщины обнаружили в Новосибирске под окнами жилого многоквартирного дома

Фото Тело пожилой женщины обнаружили в Новосибирске под окнами жилого многоквартирного дома
Фото Тело пожилой женщины обнаружили в Новосибирске под окнами жилого многоквартирного дома

Фото группы "АСТ 54" в ВК

В Новосибирске во дворе дома №1 по улице Стартовой случайные прохожие обнаружили тело пожилой женщины.

Сегодня утром, 27 февраля, в Ленинском районе Новосибирска, во дворе многоквартирного дома №1 по улице Стартовая был обнаружен труп пожилой женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

В настоящий момент неизвестно, был ли это акт суицида, результат несчастного случая или же трагедия имеет криминальный характер. Фото и видео с места происшествия также появились в группе «АСТ54» в ВК. Ведется проверка. Следователи осматривают место происшествия.

 

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