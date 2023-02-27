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общество

Центральный пляж в Академгородке Новосибирска передадут в муниципальную собственность

Фото Центральный пляж в Академгородке Новосибирска передадут в муниципальную собственность
Фото Центральный пляж в Академгородке Новосибирска передадут в муниципальную собственность

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске СО РАН и мэрия договорились о передаче пляжа в Академгородке муниципалитету.

Центральный пляж Академгородка, который закрыт для посетителей уже два года, передадут мэрии в два этапа. Недавно этот вопрос обсудили в президиуме Сибирского отделения РАН, сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам заместителя управляющего делами СО РАН по имущественным вопросам Натальи Ищенко, процесс передачи пляжа городу в безвозмездное пользование был начат два года назад при участии Росимущества. Пока он все еще находится в ведении СО РАН.

Однако «Дирекция городских парков» уже приступила к реализации проекта благоустройства территории, рассчитанного на три года. Все это время имущество пляжа будут находиться в федеральной собственности.

Напомним, ранее жители Новосибирска жаловались на разрастающийся нудистский пляж, поскольку обнаженные люди нередко разгуливают за пределами закрытой территории.

 

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