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В Бердске экскаватор провалился в яму во время устранения коммунальной аварии

Фото В Бердске экскаватор провалился в яму во время устранения коммунальной аварии
Фото В Бердске экскаватор провалился в яму во время устранения коммунальной аварии

Autoberdsk.ru

В Бердске экскаватор провалился в яму, которая образовалась после прорыва канализации.

В Бердске Новосибирской области сегодня, 27 февраля, провалился в яму экскаватор, который приехал устранять последствия произошедшей накануне коммунальной аварии. Об этом сообщает местный портал «АвтоБердск».

Спецтехника провалилась как раз том месте, где на поверхность выходили канализационные воды — недалеко от дома №25 на улице Лунная. Водитель автомобиля не пострадал.

На месте происшествия работают автокраны и другая спецтехника. Въезд во двор жилого дома перекрыт.

Близлежащие дома до сих пор остаются без воды, поскольку из-за инцидента с экскаватором устранение коммунальной аварии откладывается.

 

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Бердск
Новосибирская область
коммунальная авария
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