В Новосибирске с 1 марта начнется выдача путёвок в детские сады

Фото: мэрия Новосибирска

Комплектование дошкольных образовательных организаций Новосибирска начнётся 1 марта. В этом году из детских садов выпустят рекордное количество детей — более 20,5 тысяч.

Комплектовать детские сады будут до 31 августа, а с 1 сентября по 1 февраля пройдет доукомплектование. Приём детей начнётся с 1 июня.

Путёвки в детсады выдают по программе «Электронный детский сад». Электронные заявки направляются в детский сад, а родителей получают уведомление через звонок, сообщение или портал «Госуслуги». Однако личные приёмы отменены не будут.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, сегодня практически решен вопрос приёма детей в возрасте от трёх до семи лет: «Вполне вероятно, что в отдельных случаях для родителей предложенный детский сад окажется, например, не самым близким, но места предложат всем. Принцип территориальности будет сохраняться».

Перевод ребёнка из одного детского сада в другой — ещё одна актуальная задача этого года. В 2022 году перевели около 5,5 тысячи детей. Рамиль Ахметгареев отметил, что ситуация с дошкольными местами стабилизировалась: «Остаются отдельные очаги с наибольшей потребностью — это микрорайоны "Южно-Чемской", "Ясный берег", "Плющихинский"».

Самый крупный детский сад в 2023 году появится в микрорайоне «Родники». Застройщик микрорайона «Галактика» планирует завершить строительство детского сада и передать его в муниципальную собственность. Проектная мощность первого — 320 мест, второго — 150 мест.