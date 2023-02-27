В Новосибирске боятся столкнуться с дефицитом сметаны и сыра

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В Новосибирске может возникнуть нехватка заквасок для приготовления сметаны и сыра.

По данным РБК, российские производители серьезно зависят от импортных биозаквасок для изготовления кисломолочной продукции. Импорт из Европы занимает 90% этого рынка.

После начала спецоперации доставка европейских заквасок в Россию хотя и усложнилась, но все еще продолжается. Однако производители уже бьют тревогу и думают, как обойтись без них.

В Минсельхозе РФ заявляют, что на сегодняшний день производители сформировали достаточный запас этого сырья для стабильной работы. Также наращивается внутренне производство бактериальных заквасок. Фабрики по их изготовлению будут построены в Московской и Ярославской областях.

Глава Национального союза производителей молока Артем Белов также уверен, что проблема дефицита заквасок решится в ближайшее время. По его словам, их успешно продолжают ввозить из-за рубежа через дружественные страны.

Сами «молочники» также пока уверены в своем будущем. А вот сыроделам повезло меньше. Если недорогие сорта сыров можно выпускать и на «советских заквасках», то для элитных сортов нужны импортные.

Так что дефицит сметаны и привычных сортов сыра Новосибирску пока точно не грозит. А дальше — посмотрим...