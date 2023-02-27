В Новосибирске дошло до суда дело няни, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре

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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летней няни, которую обвиняют в гибели двух детей при пожаре в квартире.

Няня, обвиняемая в гибели двух детей при пожаре в квартире в Первомайском районе, предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи предъявили 19-летней Ксении обвинения по факту оставления в опасности и причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу», — уточнили в ведомстве.

По данным регионального Следственного комитета, Ксения с 14 декабря работала няней у двух малолетних детей. 20 декабря она без присмотра на длительное время оставила их одних в квартире, где произошел пожар. Дети погибли от угарного газа.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 19-летняя няня ушла в салон красоты, оставив малолетних детей одних в квартире.

Позже мать погибших на пожаре в Новосибирске детей опубликовала прощальный пост.

Проверка проводилась также в отношении матери погибших детей.