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В Новосибирске появится станция для техобслуживания новейших Sukhoi Superjet 100 на цифровом управлении

Фото В Новосибирске появится станция для техобслуживания новейших Sukhoi Superjet 100 на цифровом управлении
Фото В Новосибирске появится станция для техобслуживания новейших Sukhoi Superjet 100 на цифровом управлении

Группа АСТ54 ВК

В Новосибирске построят станцию техобслуживания для первого российского самолета, созданного с помощью цифровых технологий.

В Новосибирске в ближайшие пять лет будет построена современная стация технического обслуживания для новейших региональных пассажирских самолетов «Суперджет-100» и «МС-21». Информация об этом появилась в официальном телеграмм-канале ВЭБ.РФ.

«Superjet-100» – это первый российский региональный самолет, спроектированный на основе цифровых технологий. Его разработали в филиале ПАО «Корпорация «Иркутск» — «Региональные самолёты». Это первый 100-местный самолет, на котором установлена полноценная цифровая электродистанционная система управления (fly-by-wire). По комфорту для пассажиров он сопоставим с крупными западными авиалайнерами.

Такие же станции появятся еще 6 городах страны: Пензе, Чульмане и Улан-Удэ, Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке.

Напомним, 3 года назад один из «Суперджетов» загорелся в аэропорту «Шереметьево».Из-за ошибки пилота погибли 40 пассажиров и один член экипажа».

 

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