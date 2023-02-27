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В Новосибирске следователи проверяют смерть младенца в роддоме

Фото В Новосибирске следователи проверяют смерть младенца в роддоме
Фото В Новосибирске следователи проверяют смерть младенца в роддоме

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

СК начал проверку по факту смерти новорождённого ребёнка в Новосибирске.

Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по факту смерти младенца в местном роддоме. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в СУ СК РФ по региону. Ребёнок родился живым, а смерть могла наступить после того, как ему перерезали пуповину, предполагают следователи.

«Следственным отделом по Первомайскому району СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов Новосибирска», — сообщили в ведомстве.

Следователи назначили экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Новорождённый ребёнок умер в одном из роддомов в Первомайском районе Новосибирска. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщило издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предварительно, младенец скончался после родов — их провели при помощи кесарева сечения. Данных о причинах смерти новорождённого нет, анализы не дали точного результата.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в июне 2022 года в родильном доме города Новосибирска у пациентки отделения произошла внутриутробная гибель плода. Следственными органами СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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