В Новосибирске в районе площади Ленина ограничат парковку

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В Новосибирске 1 марта нельзя будет парковаться напротив дома №25 на Красном проспекте.

В среду, 1 марта, с шести утра будет временно ограничена парковка транспорта в районе здания по адресу: Красный проспект, 25, по причине проведения мероприятия в честь Всемирного дня гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новосибирска.

Ограничение будет действовать до 10 утра. В это время на площади Ленина завершится церемония вручения пожарной техники пожарно-спасательным подразделениям ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Водителей просят быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.