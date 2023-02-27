В новосибирском дельфинарии акулы четвертый год едят блины на Масленницу

Фото предоставлено Новосибирским дельфинарием

В Новосибирском дельфинарии акул и других рыб четвертый год подряд кормят блинами из кальмаров на Масленницу.

Сотрудники океанариума решили, что и у рыб должен быть праздник. А потому на Масленицу тоже готовят для своих подопечных блины. Об этом сообщает пресс-служба Центра океанографии и морской биологии.

Морские обитатели охотно уплетают такое угощение. Правда, это не обычные блины, а деликатесные. Ихтиопатолог Елена Жабина рассказывает, что блины для акул — это дефростированный кальмар, которому придают нужную форму.

Ими акул, по традиции, угощает дайвер. Он достает их из специальной банки, и акулы тут же съедают свою порцию.

Кстати, Новосибирск стал первым в мире городом, где Масленицу празднуют морские обитатели. Блинами на Масленицу угощают не только акул, но и жителей океанариума.

Напомним, Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» - уникальный для Сибири объект, круглогодичный стационарный научно-познавательный океанографический комплекс площадью 8000 кв. м.

«Дельфиния» может одновременно вместить до 650 зрителей. Они могут увидеть здесь тихоокеанских дельфинов, афалин, белых полярных китов белух, южноамериканских морских львов, северных морских львов сивучей, тихоокеанского морда и еще более 300 видов различных рыб и морских животных.