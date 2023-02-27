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общество

Врач из Самары назвал главную причину мужского бесплодия

Фото Врач из Самары назвал главную причину мужского бесплодия
Фото Врач из Самары назвал главную причину мужского бесплодия

Freepik, authors: Shidlovski

Главный уролог Самарской области Сергей Пикалов назвал главные причины бесплодия у мужчин и рассказал, как с ним бороться.

Главный уролог Самарской области, заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пикалов назвал главные причины бесплодия у мужчин и рассказал, как с ним бороться. По его словам, причины мужского бесплодия разнообразны, пишет sovainfo.ru.

«Это могут быть заболевания репродуктивной системы. Кроме того, негативно влияют на качество спермы частые походы в бани и сауны, длительное нахождение в сидячем положении, тесное белье и одежда, работа с ноутбуком, лежащим на коленях», — объяснил медик.

Как отмечает Пикалов, к снижению мужской фертильности приводит и ожирение. Кроме того, высокий риск бесплодия имеют представители конкретных профессий. Например, водители или сварщики, работники химических предприятий, добавил он.

«При бесплодии необходимо в первую очередь устранить "видимые" причины. Стараться избегать стресса. Обязательно необходимо консультирование обоих партнеров у андролога-уролога и репродуктолога», — подытожил специалист.

Напомним, уролог рассказал о приводящих к импотенции вредных привычках.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

мужчины
врач
уролог
бесплодие
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