Жители Первомайского района Новосибирска встретили весну с клюшками и в валенках

Фото: Софья Сибрикова

Масленицу традиционно встречают гуляниями на широкую ногу, музыкой, играми на свежем воздухе и угощениями. Но жители микрорайона КСМ создали для этого праздника новую традицию — турнир по хоккею в валенках.

Такое мероприятие проводят в Первомайском районе Новосибирска уже второй год. Пока дети провожают зиму, водя хороводы под «Открывайте ворота» и запивают домашние блины чаем, пять команд взрослых бьются за звание чемпиона на льду.

Цель игры такая же, как в традиционном хоккее — забить шайбу в ворота соперника. Только вместо коньков участники надевают валенки, а вместо шайбы используют теннисный мяч. По словам игроков, необычная вариация любимого спорта азартнее и дарит больше положительных эмоций.

От коньков отказались не только из интереса: не все умеют на них кататься.

«Нужно популяризировать спорт в Первомайском районе. На коньках опасно, а на валенках спокойнее. И, как показывает практика, горожанам нравится. Они просят, чтобы на следующий год тоже организовывали турнир», — объясняет Илья Якуткин, инициатор мероприятия и руководитель рабочей группы по культуре и спорту молодёжного парламента при Заксобрании НСО.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря появлению площадки — хоккейной коробки у школы №141, которую помогли восстановить фонд «Социальная опора» и объединение депутатов Первомайского района.

«Собирали наказы жителей. Один из них – привести в порядок хоккейную коробку: заменить борта, освещение, создать раздевалки», — рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Горшков.

Благоустройство катка завершено на 70%, осталось только установить раздевалки. Работы делают на средства неравнодушных жителей и депутатов.

«На КСМе это единственное место, где можно на коньках покататься. А для такого количества людей я считаю это крайне мало. Если будут силы и, самое главное, средства для того, чтобы содержать хоккейную коробку, то провести соревнования по хоккею на валенках — это уже по умолчанию, логическое продолжение заданного импульса», — заключил народный избранник.