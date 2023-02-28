1 марта стартует реализация Губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО»

Фото: nso.ru

1 марта в Новосибирской области начнётся реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО». Сертификат поможет участникам СВО, получившим ранения или травмы, пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказали о старте проекта во время брифинга 28 февраля. Сергей Нелюбов отметил, что в соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области с 1 марта в регионе запускается комплексная программа реабилитации участников СВО, получивших ранения — реабилитационный сертификат.

«Проект реабилитационного сертификата включает в себя несколько направлений — социально-медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство или повышение квалификации, переобучение, получение оздоровительных услуг. Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций. Для нас это пилотный межведомственный проект, организатор — министерство труда и социального развития региона, активное участие в разработке проекта принимали общественные организации. По каждой ситуации будем работать индивидуально, каждому участнику СВО будет оказано все необходимое содействие», — подчеркнул Сергей Нелюбов.

Несколько организаций области уже получили лицензии на предоставление всего спектра услуг по реабилитационному сертификату, рассказала Елена Бахарева. По её словам, проект нацелен на укрепление здоровья участников СВО, психологическую реабилитацию и возвращение к обычной жизни. «В каждом районе области определена структура, ответственная за эту работу – комплексный центр социального обслуживания населения. Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, нужно обратиться в МФЦ (очно или на портале МФЦ)», — добавила министр.

В брифинге также поучаствовала редседатель Регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области» Наталья Курина. Она отметила, что проект по предоставлению реабилитационных услуг разработан своевременно и быстро: «Вопросы, решение которых должно быть включено в сертификат, обсуждались, в том числе, с самими участниками СВО. Важно, что сертификат в дальнейшем будет как конструктор дополняться необходимыми услугами».

Для координации работы по реализации проекта в Правительстве региона создана межведомственная комиссия. Предоставление сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, будет организовано в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным.