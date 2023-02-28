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общество

14 школ будет построено в Новосибирской области в 2023 году

Фото 14 школ будет построено в Новосибирской области в 2023 году
Фото 14 школ будет построено в Новосибирской области в 2023 году

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области рекордными темпами идет строительство новых объектов образования.

30 школ было построено в Новосибирской области за последние 5 лет. В этом году будет построено еще 14 образовательных объектов. Об этом в прямом эфире ТК «Вести. Новосибирск» рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам главы региона, в Новосибирской области ощущается острая нехватка объектов образования, в том числе и по причине улучшения демографической ситуации. 30% новосибирских школьников до сих пор учатся в две смены. Чтобы решить эту проблему, региону нужно строить по 10 новых школ в год, и для этого власти используют все возможные механизмы и инструменты. Новые школы строятся в рамках четырех федеральных программ, а также на средстве регионального бюджета.

Одновременно в рамках федеральной программы по капитальному ремонту школ приводятся в порядок уже существующие здания.

По словам Сергея Федорчука, министра образовании Новосибирской области, темпы строительства школ, которые сегодня отмечаются в регионе, являются рекордными за последние полвека.

При этом важно, что в процессе участвуют не только представители власти и строительной отрасли, но и муниципалитеты, и родительская общественность. Такая взаимная ответственность позволяет контролировать качество строительных работ на всех этапах и создавать более комфортные, с точки зрения детей и родителей, образовательные учреждения.

Фото 14 школ будет построено в Новосибирской области в 2023 году 2

Конечно, особая ответственность лежит на строителях. Недавно у них появилась новая традиция: прямое видеообращение руководителя подрядной организации к заказчикам, родителям и педагогам, в котором они заявляют, что все будет сделано качественно и срок.

Стоит отметить, что процесс строительства школ в области обеспечен средствами на три года вперед, так что темпы возведения образовательных объектов не будут снижаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году школы на левобережной части Новосибирска могут перейти на обучение в три смены.

 

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