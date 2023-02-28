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50 объектов здравоохранения будет построено в Новосибирской области в этом году

Фото 50 объектов здравоохранения будет построено в Новосибирской области в этом году
Фото 50 объектов здравоохранения будет построено в Новосибирской области в этом году

Пресс-служба правительства Новосибирской области

35 ФАПов, 7 амбулаторий и 7 поликлиник построят в Новосибирской области в 2023 году.

В Новосибирской области более 20% фельдшерско-акушерских пунктов уже приведены в соответствии с современными требованиями. Построено 40 новых ФАПов, более 100 ФАПов отремонтировано. В этом году планируется построить еще 35 ФАПов, 7 амбулаторий, 7 поликлиник. Об этом в прямом эфире ТК «Вести. Новосибирск» рассказал глава региона Андрей Травников.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хализов подчеркнул, что прямыми заказчиками новых объектов здравоохранения являются главврачи медучереждений, которые в них будут располагаться. Это позволяет учесть в ходе строительства все пожелания медработников по более комфортному размещению кабинетов, внутрибольничной логистике и пр., а также обеспечить лучший контроль за качеством строительных работ.

Стоит отметить, что все построенные в области новые медицинские учреждения обеспечены медработниками. Это тоже принципиальная позиция минздрава: строить только там, где есть кадры.

Напомним, ранее сообщалось, что мобильными ФАПами оснастят все центральные районные больницы региона.

 

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