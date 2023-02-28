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Администрация Новосибирска выкупит разрушенный взрывом газа дом на Линейной

Фото Администрация Новосибирска выкупит разрушенный взрывом газа дом на Линейной
Фото Администрация Новосибирска выкупит разрушенный взрывом газа дом на Линейной

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске в собственность муниципалитета перейдет земельный участок, дом и квартиры в доме на Линейной.

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление об изъятии разрушенного дома на Линейной в собственность муниципалитета. Власти выкупят дом, квартиры и земельный участок под ним. Соответствующая информация размещена на сайте города.

Дом признается аварийным и подлежит сносу. Земельный участок под ним — общая долевая собственность — составляет 3713 кв. м.

Сообщается также, что до 2024 года пострадавшим семьям предоставят новое жильё или выплатят компенсацию. На эти цели из областного бюджета уже выделено выделили 330 млн рублей.

Контролировать процесс выкупа будет начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

Напомним,Фото Администрация Новосибирска выкупит разрушенный взрывом газа дом на Линейной 2 взрыв бытового газа в доме на Линейной, 39 произошёл утром 9 февраля. Погибли 15 человек. По информации управляющей компании, в доме было 60 квартир, в которых зарегистрированы 118 жильцов.

 

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