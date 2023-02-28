Андрей Травников сохранил лидерство в февральском «Национальном рейтинге» губернаторов

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Глава Новосибирской области занимает 15 строчку в «Национальном рейтинге» по итогам первых двух месяцев 2023 года.

Очередную оценку деятельности глав регионов за первые два месяца 2023 года опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг.

По оценкам экспертов, большая часть российских губернаторов сейчас вынуждена прикладывать немалые усилия, чтобы быть замеченными на федеральном уровне. В числе тех немногих, кому это удается делать достаточно «технично» и эффективно, — глава Новосибирской области Андрей Травников, который очень умело реализует как федеральные, так и региональные управленческие решения. Это позволяет ему занимать 15 место в лидирующей группе «Национального рейтинга» губернаторов.

Аналитики отмечают, что новосибирский губернатор весьма активно начал год. Особенно, если учесть его практически постоянное присутствие в федеральной повестке. Так, Андрей Травников за два месяца успел несколько раз пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала в режиме видеосвязи доложил ему о результатах развития Новосибирской области. Затем он возглавил комиссию Госсовета по науке на заседании Совета по науке и образованию, посвящённом реализации стратегических инициатив, которое провёл Президент РФ. А потом и телемост с главой государства провел во время открытия нового пассажирского терминала в аэропорту Толмачёво. Причем немаловажно, что во всех случаях Владимир Путин положительно оценил работу новосибирского губернатора по развитию региона.

Отметил успехи Новосибирской области и вице-премьер Марат Хуснуллин. Не случайно «Сибирская строительная неделя» была выбрана местом проведения выездного заседания комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ, что только подчеркнуло статус региона как лидера строительного сектора в СФО.

Как результат, Новосибирская область получит немалый транш из федерального бюджета на крупные строительные проекты — 104,5 миллиарда рублей.

Примером умелого следования федеральным трендом и стало недавнее решение НЗС об отмене прямых выборов градоначальников Новосибирска и Кольцово. Учитывая, что оно было принято большинством голосов, можно говорить о серьезной работе, проделанной губернатором в этом направлении. По мнению аналитиков, конец «пакта Травникова — Локтя» удачно вписался в федеральный тренд, и главное — позволит губернатору избежать политических и межэлитных конфликтов, которые недопустимы в современных геополитических условиях. Плюс экономия бюджета, который больше не понадобится тратить на проведение выборов.

Не осталась незамеченной и работа новосибирского правительства с семьями бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

Политологи прогнозируют, что итоги участия регионов в выборах в Единый день голосования-2023 могут стать поводом для замены ряда глав. Поэтому им предстоит проявить все свои таланты, чтобы сохранить поддержку земляков и удержать позиции. Андрей Травников, по мнению экспертов, один из тех, кто наиболее готов к вызовам текущего года.