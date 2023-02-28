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Крупный банк улучшил ипотеку на залоговые объекты

Фото Крупный банк улучшил ипотеку на залоговые объекты
Фото Крупный банк улучшил ипотеку на залоговые объекты

Фото: pixabay.com

Сбер улучшил условия ипотечной программы «Залоговые объекты других банков». Теперь клиенты могут купить по ней не только вторичное жильё, но и квартиры в новостройках, которые являются залогом по ипотеке в других банках. По программе можно взять в ипотеку жильё в многоквартирном доме (кроме тaунхаусов) или апартаменты.

Алексей Лейпи, управляющий директор, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«В апреле прошлого года мы запустили ипотеку на жильё, находящееся в залоге у другого банка. Эта программа оказалась востребованной, поэтому мы распространили её и на квартиры в новостройках. Так что теперь ещё больше российских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Процентная ставка по программе — от 11,2% годовых».

В рамках программы заключается договор уступки прав требований по договору долевого участия. Условия кредитования не распространяются на госпрограммы.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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