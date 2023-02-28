Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Старания сестры вернули мобилизованного жителя Новосибирской области домой из украинского плена

Фото Старания сестры вернули мобилизованного жителя Новосибирской области домой из украинского плена
Фото Старания сестры вернули мобилизованного жителя Новосибирской области домой из украинского плена

Mil.ru

Мобилизованного новосибирца вызволили из украинского плена благодаря сестре.

Жителя Новосибирской области, мобилизованного для участия в спецоперации на Украине, удалось вызволить из украинского плена, сообщила Нина Шалабаева, региональный Уполномоченный по правам человека. О том, что мужчина попал в казематы противника, омбудсмену стало известно от его сестры. По словам женщины, боец отправился в зону СВО в сентябре прошлого года, но уже 10 ноября перестал выходить на связь с родственниками. В конце ноября его однополчане сообщили семье, что он попал в плен.

Однако, чтобы вызволить земляка из плена, новосибирскому омбудсмену потребовалась помощь федерального коллеги и Минобороны РФ.

По информации Уполномоченного по правам человека РФ в Татьяны Москальковой, российские бойцы оказываются в плену ВСУ, в основном, будучи раненными, в состоянии беспамятства.

Освобожденные из плена российские бойцы не раз рассказывали об ужасах, которые им пришлось пережить в плену. СБУ подвергает пленных россиян ужасным физическим и психологическим пыткам: бьют током, наносят ножевые раны, избивают, оставляют без еды и воды, унижают. Поэтому опасения родственников новосибирца по поводу состояния его здоровья были вполне обоснованными. Не случайно его сестра начала бить тревогу и сделала все возможное, чтобы вернуть брата домой

О состоянии здоровья освобожденного из плена жителя региона ничего не сообщается. Правда, известно, что все вернувшиеся на Родину российские военнопленные получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля 2023 года. Тогда на родину вернулись 63 бойца ВС РФ. Это был уже второй подобный обмен с начала текущего года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
армия
пленные
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12650
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10921
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10561
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9341
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7256
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6132
Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске
5884
Когда прощеное воскресенье в 2023 году: что обязательно нужно сделать верующим в этот день