Старания сестры вернули мобилизованного жителя Новосибирской области домой из украинского плена

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Мобилизованного новосибирца вызволили из украинского плена благодаря сестре.

Жителя Новосибирской области, мобилизованного для участия в спецоперации на Украине, удалось вызволить из украинского плена, сообщила Нина Шалабаева, региональный Уполномоченный по правам человека. О том, что мужчина попал в казематы противника, омбудсмену стало известно от его сестры. По словам женщины, боец отправился в зону СВО в сентябре прошлого года, но уже 10 ноября перестал выходить на связь с родственниками. В конце ноября его однополчане сообщили семье, что он попал в плен.

Однако, чтобы вызволить земляка из плена, новосибирскому омбудсмену потребовалась помощь федерального коллеги и Минобороны РФ.

По информации Уполномоченного по правам человека РФ в Татьяны Москальковой, российские бойцы оказываются в плену ВСУ, в основном, будучи раненными, в состоянии беспамятства.

Освобожденные из плена российские бойцы не раз рассказывали об ужасах, которые им пришлось пережить в плену. СБУ подвергает пленных россиян ужасным физическим и психологическим пыткам: бьют током, наносят ножевые раны, избивают, оставляют без еды и воды, унижают. Поэтому опасения родственников новосибирца по поводу состояния его здоровья были вполне обоснованными. Не случайно его сестра начала бить тревогу и сделала все возможное, чтобы вернуть брата домой

О состоянии здоровья освобожденного из плена жителя региона ничего не сообщается. Правда, известно, что все вернувшиеся на Родину российские военнопленные получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля 2023 года. Тогда на родину вернулись 63 бойца ВС РФ. Это был уже второй подобный обмен с начала текущего года.