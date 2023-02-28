На бывшем Посевнинском заводе начат выпуск нового сельхозоборудования

На базе бывшего Посевнинского машзавода в Черепановском районе начат выпуск продукции сельхозназначения. Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и вице-спикер Майис Мамедов ознакомились с производством и планами руководства предприятия.

Машиностроительный завод для рабочего посёлка — не просто предприятие. Он обеспечивал людей работой долгие годы и являлся градообразующим предприятием. Начав с ремонта тракторов и комбайнов, завод стал машиностроительным, наладил выпуск топливозаправщиков, передвижных ремонтных автомастерских, затем перешел на выпуск продукции по заказам МЧС — пожарных цистерн на базе автомобилей «ЗИЛ», «Урал». Порой на заводе работало аж до четырёхсот высококвалифицированных специалистов.

Новая эпоха настала в 2018 году, когда от МЧС перестали поступать заказы. Люди постоянно слушали обещания властей перепрофилировать предприятия и не верили им: слишком глобальные и затратные предстояли изменения.

Однако всё же они произошли. В 2022 году на базе бывшего Посевнинского завода начат выпуск продукции сельхозназначения новым собственником — ООО МСК «Продмаш». Профиль предприятия — комплексное оснащение АПК сельскохозяйственным оборудованием.

Депутаты Заксобрания приехали на завод, чтобы проверить работу нового предприятия.

«В данный момент ведется активное перепрофилирование. Уже освоено производство зерносушилок, оборудования для зерноочистки, осваиваем оборудование для транспортировки зерна. Организация занимается поставкой не только отдельных узлов и агрегатов, но и строительством комплексов зерноочистки и сушки «под ключ». Это большие объекты с большим количеством оборудования. Всё производим на своих мощностях начиная от приемки зерна с поля, заканчивая линиями упаковки для отгрузки конечному покупателю», — рассказал руководитель производственных процессов Антон Клопов.

Как сообщает руководство предприятия, посевнинские установки уже работают в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях. Сегодня на заводе трудятся более 50 сотрудников, в планах — увеличение штата до 150 человек. Представитель предприятия отметил, что сейчас в стране большой спрос на установки для переработки зерна.

Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив и вице-спикер Майис Мамедов прошли по цехам и оценили перемены.

«Я это предприятие знаю слишком давно, ещё с тех времен, когда здесь делали пожарные машины чуть ли не для всего Советского Союза. Это предприятие прошло много этапов — и становление, и, по сути, развал, когда МЧС прекратило заказывать у них машины. Не смогли договориться, что-то не пошло. Я благодарен новым собственникам. Всегда предлагал сделать здесь производство сельхозоборудования. Сегодня здесь производят несколько типов сушилок, хотят приступить к производству дисковой бороны, двухоборотного плуга. Думаю, они будут дешевле, чем мы привыкли за последние годы. По сути, это аналог импортного оборудования. Уверен, что на них будет спрос. Тем более, что из бюджета мы даём дотацию хозяйствам на приобретение сельхозоборудования. Уверен, что это предприятие получит вторую жизнь и в перспективе будет производить вплоть до посевных агрегатов», — подчеркнул Андрей Шимкив.