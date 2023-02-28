Фото: Новосибирский государственный художественный музей

21 февраля на третьем этаже Новосибирского государственного художественного музея (вход с улицы Свердлова, 10) открылась выставка «История русской святости» из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва).

Осуществление этого грандиозного проекта стало возможно благодаря Министерству культуры РФ, Аппарату полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Правительству НСО.

В числе почётных гостей на открытии выставки присутствовали Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО Олег Денисенко, заместитель Губернатора НСО Ирина Мануйлова, и. о. Министра культуры НСО Юрий Зимняков, заместитель мэра г.Новосибирска Анна Терешкова, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, депутаты Законодательного Собрания НСО, депутаты Городского Совета, члены Союза художников, представители творческого и научного сообщества.

Уникальный выставочный проект посвящен каноническим образам православных святых, вошедших в историю и культуру страны своими духовными подвигами — от образа равноапостольного князя Владимира Святославича, крестителя Руси, до преподобного Серафима Саровского. В экспозицию вошло более 120 уникальных образцов русского церковного искусства XVI — начала XX века. Это иконы, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства, рассказывающие о более чем тысячелетней истории русской святости.

Без сомнения, выставка из музея Андрея Рублева в Новосибирском художественном музее — это большое, знаковое событие не только для Новосибирской области, но для всего региона. Древнерусское искусство — фундамент Отечественной культуры, один из его самых узнаваемых символов России в мире.

«Икона в России всегда была предметом глубоко почитаемым и уважаемым, это — особо тонкое искусство, искусство духа. Она находится с человеком с момента его рождения и до момента ухода, икона с нами и в горе, и в радости. Сегодняшняя выставка открывается в канун большого праздника, Дня защитника Отечества и, наверное, это неслучайное совпадение. В дни, когда наша любимая и великая Родина находится в непростой ситуации, именно духовное единство и вера помогают нам выстоять», — сказала в своей приветственной речи директор НГХМ Екатерина Болдырева и выразила признательность за помощь, поддержку и содействие в ходе подготовки проекта Министру культуры РФ Ольге Любимовой, первому заместителю Министра культуры РФ Сергею Обрывалину, полномочному представителю Президента РФ в СФО Анатолию Серышеву и Заместителю полномочного представителя Президента РФ в СФО Олегу Денисенко.

«Безусловно, без такой поддержки этот проект не состоялся бы», — подчеркнула директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе Олег Денисенко выразил надежду, что те проекты, которые намечены в рамках выставок не только из музея Андрея Рублева, но из Третьяковской галереи, Государственного музея имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, в скором времени смогут увидеть жители Новосибирска, Новосибирской области и гости города.

«Надеюсь, что вам понравится на открытии выставки сегодня, и жители Новосибирска, Новосибирской области, гости города будут иметь замечательную возможность наслаждаться такими прекрасными произведениями искусства», — добавил Олег Денисенко.

На выставке также представлены и образы сибирских святых: святителя Иннокентия Иркутского, первого епископа Восточной Сибири, мученика Василия Мангазейского, жившего в первом русском заполярном городе Мангазее в Западной Сибири, а также праведного Симеона Верхотурского, имя которого было явлено во сне митрополиту Тобольскому и Сибирскому Игнатию, получившему исцеление от его мощей

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что для Новосибирска как центра России очень важны подобные выставки, поскольку такие экспозиции помогают прикоснуться к истокам культуры и духовного наследия, которые дают силу, уверенность и мужество, а также выразила огромную благодарность всем, кто помогал осуществить этот проект.

«Когда смотришь на эти иконы, невольно понимаешь, что объединяет тех, кто живет сегодня, тех, кто жил в годы Великой Отечественной войны, и те будущие поколения, которые придут нам на смену», — дополнила Ирина Мануйлова.

Участие в торжественной церемонии открытия выставки принял Никодим, митрополит Новосибирский и Бердский. Он также подчеркнул значимость представленной экспозиции и благословил всех, кто потрудился над организацией и проведением выставки «История русской святости».

«Корни наших сегодняшних достижений уходят в глубь веков. Это то, что оставалось непрестанно в нашем народе — понятие о вере, понятие о нравственности и благочестии. И выражением всех этих понятий является эта выставка. Я рад, что сегодня в городе Новосибирске, столице Сибири, открывается такая выставка, которая еще раз свидетельствует о том, насколько важны для нас духовно-нравственные ценности», — сказал на открытии митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Представленное на выставке «История русской святости» собрание древнерусской живописи по праву считается одним из самых художественно ценных и важных в России, и для Новосибирска и Новосибирской области это большая честь — принимать у себя Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева города Москвы. Выставка дает целостное представление о разнообразии русской иконографии.

Особым подарком зрителю станут подлинные шедевры: икона святого Иоанна Предтечи с преподобными Зосимой и Савватием Соловецкими на фоне Преображенского монастыря и икона Святителя Стефана Пермского, с Деисусом и святыми на полях, созданные в XVIII веке. Среди образов общерусских святых — иконы преподобного Сергия Радонежского, выдающегося церковного и государственного деятеля эпохи победы русских войск на Куликовом поле, а также его учеников и собеседников.

Как отметила на открытии выставки заместитель мэра Анна Терешкова: «Во все времена люди рождались и умирали с иконой, в независимости от того, какой это был век — пятнадцатый, девятнадцатый или двадцатый. Когда нам плохо — мы подходим к иконе, когда нам хорошо — мы также обращаемся к ней».

Директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин подчеркнул особую значимость русского искусства во вклад в мировую художественную культуру и важность личного человеческого соприкосновения с его памятниками, а также выразил надежду, что проект найдёт отклик в широкой среде зрителей.

«Когда представители культуры, искусства, зрители широких кругов смогли увидеть иконы в первозданном виде, древнерусскую живопись, оказалось, что это такое мощное художественное явление, которое сопоставимо с самыми крупными мировыми художественными направлениями в мировом изобразительном искусстве», — добавил Михаил Миндлин.

После официальной части церемонии открытия главный хранитель музея Андрея Рублева Оксана Смирнова провела кураторскую экскурсию по выставке для первых зрителей. Особенностью представленной экспозиции стало особым образом созданное пространство, которое позволяет максимально погрузиться в мир древнерусского искусства и остаться наедине в этими бесценными реликвиями.

Выставка работает до 21 мая 2023 года.