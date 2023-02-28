Почти два десятка пар в Самарской области заключили брак в День Защитника Отечества

Freepik, authors: Romanno
В ЗАГСе Тольятти 23 февраля обручальными кольцами обменялись 18 пар.
Десятки молодых семей в Самарской области 23 февраля теперь будут отмечать двойной праздник. Так, 18 пар заключили брак в тольяттинском ЗАГСе в День Защитника Отечества, пишет sovainfo.ru.
Как отмечается, впервые за несколько лет Дворцы бракосочетания принимали желающих зарегистрировать свои отношения в праздничный день.
Напомним, пары из Сибири начали экстренно жениться из-за мобилизации.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают