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общество

Почти два десятка пар в Самарской области заключили брак в День Защитника Отечества

Фото Почти два десятка пар в Самарской области заключили брак в День Защитника Отечества
Фото Почти два десятка пар в Самарской области заключили брак в День Защитника Отечества

Freepik, authors: Romanno

В ЗАГСе Тольятти 23 февраля обручальными кольцами обменялись 18 пар.

Десятки молодых семей в Самарской области 23 февраля теперь будут отмечать двойной праздник. Так, 18 пар заключили брак в тольяттинском ЗАГСе в День Защитника Отечества, пишет sovainfo.ru.

Как отмечается, впервые за несколько лет Дворцы бракосочетания принимали желающих зарегистрировать свои отношения в праздничный день.

Напомним, пары из Сибири начали экстренно жениться из-за мобилизации.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

свадьба
День Защитника Отечества
23 февраля
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