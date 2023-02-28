Под Новосибирском сын зарезал пожилого отца

Фото: СКР НСО

В Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца.

Жителя Татарска подозревают в убийстве отца. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, вечером 26 февраля отец и сын выпивали вместе. Во время застолья между родственниками произошёл конфликт, 23-летний сын взялся за нож и несколько раз ранил 66-летнего отца. Пострадавший скончался на месте.

«Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников МО МВД России «Татарский» подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщили в СК.

Следователи назначили экспертизы, в ближайшее времся подозреваемому изберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Новосибирской области отец зарубил сына топором и спрятал в снег.