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общество

Рейс из Новосибирска в Пулково задерживается после сообщения о неопознанном объекте

Фото Рейс из Новосибирска в Пулково задерживается после сообщения о неопознанном объекте
Фото Рейс из Новосибирска в Пулково задерживается после сообщения о неопознанном объекте

Фото: S7

Задерживается рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург.

Рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживается. Информация об этом во вторник, 28 февраля, появилась в онлайн-табло аэропорта Толмачёво.

Согласно указанной информации, расчётное время вылета изменено с 14:55 на 15:40. Самолёт авиакомпании S7 должен был направиться в аэропорт Пулково.

Ранее петербургский аэропорт Пулково заявил, что временно не принимает самолеты. Объявлена задержка рейсов до 12:00 мск.

По данным ТАСС, воздушное пространство в радиусе 200 км закрыто до 13:20 мск. Это связано с обнаружением неизвестного объекта в небе над Санкт-Петербургом.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, воздушное пространство над Санкт-Петербургом сейчас пустует. СМИ сообщали о введении плана «Ковёр» из-за обнаружения неизвестного объекта в небе. По информации телеграм-канала Baza, в воздух подняты истребители.

UPD: самолёт вылетел из Новосибирска в 16:07, небо над Санкт-Петербургом открыто.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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