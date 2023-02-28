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Сибиряки: иномарки могут вернуться в Россию

Фото Сибиряки: иномарки могут вернуться в Россию
Фото Сибиряки: иномарки могут вернуться в Россию

Фото: pixabay.com

Оптимистичные сибиряки уверены, что ушедшие автобренды со временем вернутся в Россию, а автомобили продолжат дорожать.

По результатам опроса* «Открытие Авто», 68% сибиряков уверены в возвращении покинувших страну автоконцернов. Из ушедших автомобильных брендов нашим землякам чаще всего не хватает японских марок (так ответили 53%). При этом большинство считает, что схема параллельного импорта не решит вопрос дефицита, отечественный автопром будет развиваться все активнее из-за импортозамещения и инвестиций в развитие, а автодилеры продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки. При этом почти 70% опрошенных ждут дальнейшего рост цен на автомобили в 2023 году.

68% опрошенных уверены в том, что ушедшие бренды вернутся в Россию, и считают их уход временной мерой из-за санкций. По этому показателю сибиряки оказались самыми оптимистичными в стране. 21% придерживается противоположного мнения, так как уверены, что ушедшие иностранные бренды скоро заменят отечественные и китайские автомобили, а также поставки по параллельному импорту. 9% участников опроса затруднились с ответом.

Из покинувших российских авторынок марок большинству автовладельцев СФО не хватает японских брендов: так ответили 53% опрошенных. 31% недостаетевропейских марок, 13% —корейских и 3% американских.

При этом 45% респондентов считают, что схема параллельного импорта не сможет полностью заместить ушедшие бренды. Среди причин — более высокая цена ввозимых аналогов (об этом заявили 27% опрошенных), несоответствие заграничных комплектаций российским реалиям (15%), ввоз автомобилей преимущественно премиум-сегмента (3%). При этом 41% опрошенных согласны с тем, что схема параллельного импорта со временем заработает, так как дилеры приспособятся ввозить все востребованные модели. Сибиряки наряду с жителями Северо-Кавказского федерального округа возглавляют рейтинг оптимистов по этому вопросу.

На перспективы отечественного автопрома в связи с уходом зарубежных марок жители СФО смотрят в целом оптимистично. Более половины респондентов (58%) считают, что отечественный автопром будет развиваться активнее из-за импортозамещения и инвестиций в развитие. И тут снова сибиряки — в лидерах по оптимизму. Всего 14% (самый низкий процент по стране) полагают, что отечественный автопром останется на прежнем уровне. Еще 27% ожидают ухудшение ситуации из-за санкций на запчасти.

Описывая будущее российских автодилеров, почти две трети (64%) респондентов однозначно отметили, что они в будущем продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки. Более трети (38%) ожидают смены вектора в работе дилерской сети на ввезенные через параллельный импорт машины. 26% ожидают уход части дилеров с рынка, еще 23% опрошенных отметили, что среди вариантов будущего для российских дилеров — смещение акцента в работе на сегмент подержанных автомобилей.

Все происходящие события, по мнению опрошенных, найдут отражение в ценовой политике автопроизводителей и дилеров. Почти 70% респондентов считают, что в 2023 году машины продолжат дорожать. Лишь каждый пятый ожидает стабилизации цен, 5% надеются на падение цен, а 6% затруднились с ответом.

*Опрос проводился 1-7 февраля 2023 года среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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