Ученые выяснили, что происходит с душами людей после смерти – страшно поверить

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Учёные заявили, что человеческая душа состоит из ткани самой Вселенной и существовала еще до начала времени. В момент смерти она возвращается в свою альма-матер и живёт вечно.

Теорию о происхождении человеческих душ учёные назвали «Orch OR» (оркестрированная объективная редукция). Согласно ей, сущность нашей души находится внутри структур, называемых микротрубочками в клетках мозга. При переживании клинической смерти, микротрубочки теряют квантовое состояние, но информация внутри них не разрушается. Она просто покидает тело, возвращается в космос и распределяется там, пояснил профессор отделения анестезиологии и психологии в Аризонском университете в США, доктор Стюарт Хамерофф, который наблюдал тысячи смертей своих пациентов (в течение четырех лет он собирал истории пациентов, переживших клиническую смерть в результате сердечного приступа, а также опрашивал врачей и медсестер, пытавшихся вернуть этих людей к жизни).

По его словам, «если пациента реанимировали, квантовая информация возвращается в микротрубочки, и он может заявить «Я пережил клиническую смерть». Если же этого не происходит, и пациент умирает, то квантовая информация остается вне тела, возможно бесконечно в качестве души.

Загробная жизнь как тренд

Интерес учёных и обывателей к существованию загробного мира постоянно набирает обороты. Дошло до возникновения новой научной дисциплины. Её назвали танатопсихогологией. Это перспективное направление в науке объединяет в себе десятки тысяч научных исследований и трудов о клинической смерти, а также о теории бессмертия человеческих душ.

Такое объединение лучших умов мира помогло сделать фундаментальные выводы, касаемые вечной жизни человеческой души:

· сознание является нематериальной сущностью, которая отвечает за мышление, а значит, оно способно существовать автономно (французский философ Нового времени Рене Декарт);

· душа имеет физический вес равный 21 грамму (медик Дункан МакДугалл);

· человек – это нематериальный разум, заключенный в физическое тело (идея дуализма профессора психологии Гарвардского университета Джошуа Гри);

* душа — это не просто взаимодействие нейронов в мозге, она состоит из ткани самой Вселенной и существовала еще до начала времени (профессор отделения анестезиологии и психологии Аризонского университета Стюарт Хамерофф).