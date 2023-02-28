Успеть до тепла: три мощных способа истребить тлю на даче в марте 2023 года

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Тля, как беда, не приходит одна – она своими сладкими выделениями приманивает муравьёв, а также переносит на своих крохотных тельцах множество вирусов, вызывающих различные болезни растений. Чем раньше начать борьбу с этим коварным вредителем, тем лучше. Март – идеально подходит для этих мероприятий.

При работе на участке ранней весной лучше выбирать народные методы борьбы с вредителями. Против тли мудрые и опытные огородники давно изобрели натуральные инсектициды.

1. Эфирные масла

Накапайте в литровую банку воды по 5 капель масел тимьяна, розмарина, мяты перечной и гвоздики. Этим ароматным раствором опрыскайте все растения, где с прошлого года осталась паутинка или другие следы тли (от паутинного клеща это средство тоже сработает на «ура»). Кстати, если этим раствором, источающим приятные запах опрыскать входную дверь и окна дачного домика, то комары будут облетать их стороной.

2. Чесночное масло

С этим средством придётся немного повозиться, но оно того стоит, ведь чеснок содержит серу – известное противогрибковое и антибактериальное средство:

· мелко измельчите 3-4 зубчика чеснока и соедините массу с двумя чайными ложками минерального масла (вазелин и парафиновое масло), настаивайте в течение суток;

· процедите и разведите полученную смесь в 0,5 л воды, настаивайте еще 3-4 суток;

· разведите полученную смесь в 1 л воды и добавьте в раствор 1 ч. л. средства для мытья посуды и начинайте опрыскивание.

3. Луково-чесночный настой

· Измельчить в кашицу по одной головке лука и чеснока (можно вместе с кожурой).

· Добавить 1 ч. л. кайенского (красного) перца.

· Залить 1 литром воды и закипятить.

· Настоять в течение 45-60 минут и процедить через марлю.

· Добавить 1 ст. л. мыла (жидкости для мытья посуды).

· Перелить в бутылку с распылителем (перед применением взбалтывать для перемешивания всех компонентов).

Полезное с приятным

Существует ряд других средств борьбы с тлёй. Они хороши тем, что не только спасают растения от нашествия этого вредителя, но и подкармливают его:

· азот — подливают корни раствором аммиака (50 мл: 10 л воды), как прилипатель используют хозяйственное мыло (100 г), а повторную обработку производят спустя 2 недели;

· опрыскивание побегов содовым раствором (пропорция — 10 ст. л.: 10 л воды: 100г мыла) помогает избавиться от тли и обогатить растения кальцием;

· древесной золой посыпают корни смородины (излюбленное растение прожорливой тли) или опрыскивают ее зольным раствором (200 г: 10 л воды);

· табаком восполняют дефицит азота и фосфора, а также отпугивают вредителя (сначала кустарники обрабатывают мыльным раствором и посыпают табачной пылью).