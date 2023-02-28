В Бердске жители 46 домов вторые сутки сидят без воды

Pixabay.com, berdsk-online.ru. Коллаж Сиб.фм

В Бердске жители домов, оставшихся без воды в результате коммунальной аварии, собираются жаловаться Бастрыкину.

Прокуратура начала проверку по факту отключения водоснабжения жителям 21 многоквартирного и 25 частных домов в Бердске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Бердске два дня назад произошел порыв коммунальных сетей в районе дома №25 по улице Лунной. На следующий день «коммунальный фонтан» образовался уже на Рогачева, 24. В результате жители 21 многоэтажки и 25 частных домов уже вторые сутки сидят без воды.

Ситуацию осложняет тот факт, что в городе оказалась все одна автоцистерна, пригодная для подвоза питьевой воды, которая сейчас, естественно, не справляется с нагрузкой.

И.о. главы города Владимир Захаров пообещал взять ситуацию с подвозом воды под личный контроль, ведь без воды остались не только дома, но и школа №13, которая по этой причине вынуждена была перейти на дистанционное обучение.

Горожане уже направили жалобы в Следственный комитет, приёмную губернатора и ОНФ. А прокуратура Бердска 27 февраля провела проверку соблюдения МУП «Комбинат бытовых услуг» порядка предоставления коммунальных услуг населению.

По результатам проверки директор МУП «КБУ» получил представление об устранении нарушений законодательства о порядке предоставления услуг ЖКХ и сроков допустимых перерывов подачи горячей и холодной воды. Прокуратура города взяла ситуацию на контроль.