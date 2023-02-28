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В Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега

Фото В Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега
Фото В Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Школьница из Новосибирска госпитализирована с переломом позвоночника после падения снега с крыши дома.

В Новосибирске школьница получила перелом позвоночника из-за упавшей с крыши глыбы льда. Девочка госпитализирована — ей придется оставить занятия спортом и после выписки перейти на домашнее обучение.

Как рассказала в беседе с "АиФ-Новосибирск" мама школьницы Олеся Саночкина, все произошло 23 февраля возле дома на Лазарева 26, а. Дочь с подругами шла мимо одного из подъездов, когда сверху упал лед. От боли девочка каталась по земле. Как установили уже в стационаре, у ребенка оказались сломаны 4 позвонка в грудном отделе.

После случившегося девочку ждет длительная реабилитация. Ей придется оставить занятия футболом.

В УК "СПАС-Дом", которая обслуживает дом, сообщили, что накануне проводили очистку крыши от снега. Кроме того, в компании отметили, что не получали жалоб о сходе наледи. Однако после освещения инцидента в СМИ начали собственную проверку.

Обстоятельства происшествия выясняют также следователи СКР.

- Будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома, — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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