В Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Школьница из Новосибирска госпитализирована с переломом позвоночника после падения снега с крыши дома.
В Новосибирске школьница получила перелом позвоночника из-за упавшей с крыши глыбы льда. Девочка госпитализирована — ей придется оставить занятия спортом и после выписки перейти на домашнее обучение.
Как рассказала в беседе с "АиФ-Новосибирск" мама школьницы Олеся Саночкина, все произошло 23 февраля возле дома на Лазарева 26, а. Дочь с подругами шла мимо одного из подъездов, когда сверху упал лед. От боли девочка каталась по земле. Как установили уже в стационаре, у ребенка оказались сломаны 4 позвонка в грудном отделе.
После случившегося девочку ждет длительная реабилитация. Ей придется оставить занятия футболом.
В УК "СПАС-Дом", которая обслуживает дом, сообщили, что накануне проводили очистку крыши от снега. Кроме того, в компании отметили, что не получали жалоб о сходе наледи. Однако после освещения инцидента в СМИ начали собственную проверку.
Обстоятельства происшествия выясняют также следователи СКР.
- Будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома, — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
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