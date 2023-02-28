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В Новосибирске мужчина закурил в вагоне поезда метро

Фото В Новосибирске мужчина закурил в вагоне поезда метро
Фото В Новосибирске мужчина закурил в вагоне поезда метро

Телеграмм-канал "Инцидент Новосибирск"

Бдительные жители Новосибирска засняли на видео, как некий мужчина курит прямо у дверей вагона во время поездки в метро.

В Новосибирске мужчину подловили на курении в вагоне поезда метрополитена.

Видео с нарушителем общественного спокойствия выложил сегодня, 28 февраля, телеграмм-канал «Инцидент Новосибирск». Где именно произошел этот инцидент, неизвестно.

В кадре некто в черной куртке с капюшоном держит в руках сигарету и выпускает дым изо рта.

Любопытно, но, судя по видео, никто из пассажиров не попытался сделать мужчине замечание. Люди просто молча переглядывались, а мужчина продолжал курить.

Напомним, вдыхание табачного дыма или пассивное курение, по словам врачей, наносит гораздо больший вред здоровью, чем сами сигареты.

 

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