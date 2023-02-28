В Новосибирске мужчина закурил в вагоне поезда метро

Телеграмм-канал "Инцидент Новосибирск"
Бдительные жители Новосибирска засняли на видео, как некий мужчина курит прямо у дверей вагона во время поездки в метро.
В Новосибирске мужчину подловили на курении в вагоне поезда метрополитена.
Видео с нарушителем общественного спокойствия выложил сегодня, 28 февраля, телеграмм-канал «Инцидент Новосибирск». Где именно произошел этот инцидент, неизвестно.
В кадре некто в черной куртке с капюшоном держит в руках сигарету и выпускает дым изо рта.
Любопытно, но, судя по видео, никто из пассажиров не попытался сделать мужчине замечание. Люди просто молча переглядывались, а мужчина продолжал курить.
Напомним, вдыхание табачного дыма или пассивное курение, по словам врачей, наносит гораздо больший вред здоровью, чем сами сигареты.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают