В Новосибирске одноглазому коту из « Ада» второй год ищут хозяина

Татьяна Палкина

Новосибирского кота Раджу спасли из ледяного Ада в ноябре 2021 года вместе с 10 другими покалеченными кошками.

В Новосибирске ищу дом и любящего хозяина для одноглазого Раджи — пушистого черно-белого кота с печальной судьбой. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Как именно Раджа лишился глаза, неизвестно. Когда его вместе с другими 15 кошками волонтеры достали из ледяного подвала в ноябре 2021 года, глаза у него уже не было.

По словам волонтера Татьяны Палкиной, животных нашли в подвале одной из многоэтажек Новосибирска, где их содержала бездомная женщина. Хозяйка их практически не кормила. Многие были изувечены, обезвожены и голодали.

Спасенных кошек отправили в приют, привели в порядок и начали пристраивать в добрые руки. Повидавшие виды животные, тяжело адаптировались к новым условиям. У некоторых выявили лейкоз и дерматит.

Их истории до сих пор можно найти в соцсетях по хештегу #грязныекошкиизподвала.

Сегодня почти все из них уже обрели новый дом, включая кошек-инвалидов. Осталось только четыре котенка да одноглазый Раджа.

Татьяна Палкина уверяет, что Раджа, несмотря на увечье, очень красивый и хороший кот. Волонтеры активно рекламируют его в соцсетях, но пока его «философские» портреты почему-то не тронули ничьего сердца.

Но волонтеры верят, что и у Раджи будет еще один шанс на счастливую жизнь.