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В Новосибирске скончалась актриса театра Афанасьева Ирина Денисова

Фото В Новосибирске скончалась актриса театра Афанасьева Ирина Денисова
Фото В Новосибирске скончалась актриса театра Афанасьева Ирина Денисова

Фото: с сайте театра Афанасьева

В Новосибирске 28 февраля простятся с актрисой театра Афанасьева Ириной Денисовой.

В Новосибирске ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова. Прощание с ней пройдет во вторник, 28 февраля в соборе Александра Невского. Об этом сообщается на сайте театра.

Новосибирским театралам Денисова была известна множеством ролей. Она играла Паню в спектакле "Зеленая зона", в "Шутках в глухомании" исполнила роль Веру, знают ее и как Елену Андреевну из «Дяди Вани». В каждой своей роли актриса профессионала передавал боль и переживания героев, ее отличало уникальное искренее исполнение.

Актерская карьера Ирины Денисовой была связана с Новосибирским городским драматическим театром под руководством Сергея Афанасьева.

Новосибирское театральное училище она окончила в 1985 году, с 1988 года пришла в только образовавшийся театр-студию Сергея Афанасьева,.

"Театр стал делом всей ее жизни", — говорится на сайте культурного учреждение.

Отпевание Ирины Денисовой пройдет 28 февраля в 12:30 в соборе Александра Невского (Красный проспект, 1а).

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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