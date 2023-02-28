Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО
Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске начинается выдача реабилитационных сертификатов для пострадавших участников спецоперации.

Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» начинает работать в среду, 1 марта. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов показал, в каких условиях военнослужащие будут получать помощь.

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО 2

Одно из учреждений, где планируют проводить работу с участниками СВО, — Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда». Здесь пройдут оздоровительные заезды для бойцов. Поставщиками услуг также будут центры «Парус», санатории «Доволенский» и «Красноозерский».

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО 3

В центрах будут оказывать будут оказывать помощь в реабилитации участников СВО, которые получили ранения. Поддержка включает в себя психологическую, социальную и медицинскую подготовку бойцов.

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО 4

«Также есть мероприятия, связанные с помощью в трудоустройстве, переобучением, блок с оздоровительно-досуговой деятельностью. Это тот инструмент, который мы придумали для того, чтобы направить человека по маршруту его дефицитов и потребностей», — рассказал Владимир Машанов.

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО 5

При заполнении анкеты на получение сертификата человек указывает необходимые ему потребности. Однако ограничений в количестве пунктов, которыми может воспользоваться военнослужащий, нет, говорит Машанов.

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО 6

Помощь военнослужащим будут оказывать в условиях дневного и круглосуточного стационаров временного пребывания на протяжении 14 дней. Дневное пребывание в полустационаре рассчитано на 41 место, круглосуточный стационар – на 42 места.

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО 7

Для координации работы по реализации проекта в Правительстве региона создана межведомственная комиссия. Предоставление сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, будет организовано в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным.

Фото В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО 8

Ранее Сиб.фм сообщал, что заместитель Губернатора Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказали о старте проекта во время брифинга 28 февраля. Сергей Нелюбов отметил, что в соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области с 1 марта в регионе запускается комплексная программа реабилитации участников СВО, получивших ранения — реабилитационный сертификат.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12706
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10969
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10612
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9387
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7279
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6156
Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске
5917
Когда прощеное воскресенье в 2023 году: что обязательно нужно сделать верующим в этот день