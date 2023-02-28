В Новосибирской области 1 марта стартует проект по реабилитации участников СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске начинается выдача реабилитационных сертификатов для пострадавших участников спецоперации.

Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» начинает работать в среду, 1 марта. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов показал, в каких условиях военнослужащие будут получать помощь.

Одно из учреждений, где планируют проводить работу с участниками СВО, — Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда». Здесь пройдут оздоровительные заезды для бойцов. Поставщиками услуг также будут центры «Парус», санатории «Доволенский» и «Красноозерский».

В центрах будут оказывать будут оказывать помощь в реабилитации участников СВО, которые получили ранения. Поддержка включает в себя психологическую, социальную и медицинскую подготовку бойцов.

«Также есть мероприятия, связанные с помощью в трудоустройстве, переобучением, блок с оздоровительно-досуговой деятельностью. Это тот инструмент, который мы придумали для того, чтобы направить человека по маршруту его дефицитов и потребностей», — рассказал Владимир Машанов.

При заполнении анкеты на получение сертификата человек указывает необходимые ему потребности. Однако ограничений в количестве пунктов, которыми может воспользоваться военнослужащий, нет, говорит Машанов.

Помощь военнослужащим будут оказывать в условиях дневного и круглосуточного стационаров временного пребывания на протяжении 14 дней. Дневное пребывание в полустационаре рассчитано на 41 место, круглосуточный стационар – на 42 места.

Для координации работы по реализации проекта в Правительстве региона создана межведомственная комиссия. Предоставление сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, будет организовано в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что заместитель Губернатора Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказали о старте проекта во время брифинга 28 февраля. Сергей Нелюбов отметил, что в соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области с 1 марта в регионе запускается комплексная программа реабилитации участников СВО, получивших ранения — реабилитационный сертификат.