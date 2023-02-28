В НСО до 30 апреля продлили режим повышенной готовности из-за ковида

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Жители Новосибирской области продолжают заражаться коронавирусной инфекцией.
Минздрав Новосибирской области продолжает фиксировать наличие ковидных пациентов в регионе. В связи с этим режим повышенной готовности продлен в регионе до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Однако, поскольку значительный приток заболевших не наблюдается, дополнительные оганичения на этот период вводиться не будут.
Жителям сибирской столицы советуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и надевать маски в общественных местах.
По последним данным, от ковида в регионе вылечилось за время пандемии 313 899 человек.
Напомним, в конце января в Новосибирске закрыли последний ковидный госпиталь. Ковидные пациенты теперь будут проходить лечение в терапевтическом и хирургическом отделениях горбольницы №4.
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