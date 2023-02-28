Великий пост 2023: правила и запреты для верующих, календарь питания по дням

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Успешное прохождение самого строгого поста церковного Устава считается «постовым подвигом», на который способен не каждый верующий. Однако заранее продуманный план питания и моральная подготовка (чтение особых молитв и примирение с близкими людьми) помогут преодолеть воздержания этого периода даже начинающим.

Стартовал Великий пост (один из четырех в году) в понедельник, 27 февраля 2023 года. Финалом станет суббота, 15 апреля. В этот день перед Светлой Пасхой (16 апреля 20233 года) рекомендуется полный отказ от пищи. Другие действительно строгие запреты, которых не так много в этом периоде, касаются первой недели поста с 27 февраля по 5 марта и последней (Страстной седмицы) с 10 по 15 апреля.

План питания по дням

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятницей, и Страстную неделю (седмицу).

1. Первая неделя (строгая) с 27.02 по 05.03:

· понедельник, 27 февраля: полный отказ от пищи и воды;

· вторник, 28 февраля: только хлеб и вода;

· среда и четверг, 1 и 2 марта: сухоядение (фрукты, хлеб, сушеные овощи);

· пятница, 3 марта: растительная пища без масла (картофель, морковь, брокколи или другие овощи);

· суббота и воскресенье, 4 и 5 марта: во время варки и тушения продуктов разрешено использовать масло, а также выпить бокал вина.

2. Вторая неделя с 06.03 по 12.03:

· понедельник 6 марта, среда 8 марта и пятница 10 марта – сухоядение;

· вторник 7 марта и четверг 9 марта — можно потушить или сварить еду, но без масла;

· суббота 11 марта и воскресенье 12 марта — послабления с использованием растительного масла и чуть-чуть вина.

3. Третья неделя с 13.03 по 19.03 — меню полностью повторяет вторую седмицу поста (смотри выше).

4. Четвёртая неделя с 20.03 по 26.03 — соблюдается меню второй и третьей недели.

5. Пятая неделя с 27.03 по 02.04:

· 27, 29 и 31 марта – дни сухоядения;

· 28 и 30 марта – вареные и тушеные овощи без масла;

· 1 и 2 апреля допускаются блюда с маслом, а также чуточку вина.

6. Шестая неделя с 03.04 по 09.04:

· 3-го и 5-го апреля (понедельник и среда) — следует придерживаться сухоядения;

· 4-го и 6-го (вторник и четверг) — дозволяется приготовить еду с маслом;

· 7 апреля, пятница — разрешается дополнить меню рыбой (отварить или пожарить);

· 8 апреля, суббота — вареная пища с маслом, можно выпить вина и съесть икру;

· 9 апреля, воскресенье — разрешается приготовить блюдо с рыбой.

7. Седьмая неделя – Страстная седмица (строгая) с 10.04 по 15.04:

· с понедельника по четверг (с 10 по 13 апреля) — разрешено есть только раз в день, но после появления первой звезды на небе;

· пятница, 14 апреля – полный отказ от пищи;

· суббота, 15 апреля — сырые продукты без масла в рамках сухоядения.

Список разрешённых продуктов

Смело можно кушать в период Великого поста: бобовые, орехи, семечки и сухофрукты. Также постящимся можно есть соления и квашеную капусту, овощи, фрукты и грибы, крупы, соевые продукты и несдобный хлеб. Любителям сладкого допускается добавить в рацион варенье и мед.