Великий пост 2023: правила и запреты для верующих, календарь питания по дням

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Успешное прохождение самого строгого поста церковного Устава считается «постовым подвигом», на который способен не каждый верующий. Однако заранее продуманный план питания и моральная подготовка (чтение особых молитв и примирение с близкими людьми) помогут преодолеть воздержания этого периода даже начинающим.
Стартовал Великий пост (один из четырех в году) в понедельник, 27 февраля 2023 года. Финалом станет суббота, 15 апреля. В этот день перед Светлой Пасхой (16 апреля 20233 года) рекомендуется полный отказ от пищи. Другие действительно строгие запреты, которых не так много в этом периоде, касаются первой недели поста с 27 февраля по 5 марта и последней (Страстной седмицы) с 10 по 15 апреля.
Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятницей, и Страстную неделю (седмицу).
· понедельник, 27 февраля: полный отказ от пищи и воды;
· вторник, 28 февраля: только хлеб и вода;
· среда и четверг, 1 и 2 марта: сухоядение (фрукты, хлеб, сушеные овощи);
· пятница, 3 марта: растительная пища без масла (картофель, морковь, брокколи или другие овощи);
· суббота и воскресенье, 4 и 5 марта: во время варки и тушения продуктов разрешено использовать масло, а также выпить бокал вина.
· понедельник 6 марта, среда 8 марта и пятница 10 марта – сухоядение;
· вторник 7 марта и четверг 9 марта — можно потушить или сварить еду, но без масла;
· суббота 11 марта и воскресенье 12 марта — послабления с использованием растительного масла и чуть-чуть вина.
4. Четвёртая неделя с 20.03 по 26.03 — соблюдается меню второй и третьей недели.
· 27, 29 и 31 марта – дни сухоядения;
· 28 и 30 марта – вареные и тушеные овощи без масла;
· 1 и 2 апреля допускаются блюда с маслом, а также чуточку вина.
· 3-го и 5-го апреля (понедельник и среда) — следует придерживаться сухоядения;
· 4-го и 6-го (вторник и четверг) — дозволяется приготовить еду с маслом;
· 7 апреля, пятница — разрешается дополнить меню рыбой (отварить или пожарить);
· 8 апреля, суббота — вареная пища с маслом, можно выпить вина и съесть икру;
· 9 апреля, воскресенье — разрешается приготовить блюдо с рыбой.
· с понедельника по четверг (с 10 по 13 апреля) — разрешено есть только раз в день, но после появления первой звезды на небе;
· пятница, 14 апреля – полный отказ от пищи;
· суббота, 15 апреля — сырые продукты без масла в рамках сухоядения.
Смело можно кушать в период Великого поста: бобовые, орехи, семечки и сухофрукты. Также постящимся можно есть соления и квашеную капусту, овощи, фрукты и грибы, крупы, соевые продукты и несдобный хлеб. Любителям сладкого допускается добавить в рацион варенье и мед.
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